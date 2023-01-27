السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدوم» يحتفل بمشوار أحمد حلمي من بنها إلى قمة الكوميديا

أحمد حلمي
أحمد حلمي

احتفى برنامج “الدوم” في حلقة اليوم بنجم الكوميديا النجم أحمد حلمي من خلال تقرير سرد فيه سيرة حياته حتى وصوله إلى قمة النجومية.

برنامج الدوم

وقال التقرير: "من صغره الفن ماثر في أحمد حلمي وده خلاه مجبش مجموع حلو في الثانوية العامة وفي يوم والدته قرأت إعلان في الجورنال عن اختيارات معهد الفنون المسرحية.. وطار من بنها على القاهرة وافتكر حلم الطفولة حلمي شاف من اللي خارجين من المعهد مستقبله وفي قسم الديكور اتقبل حلمي وبقى مهندس ديكور أد الدنيا واشتغل مخرج برامج أطفال قال لمخرج زميله عاوز أعمل حوار مع طفل ولما شافته سناء منصور ضحكت وطلبت منه برنامج من 30 حلقة يتقدم في رمضان وكان برنامج لعب عيال أنجح البرامج الخاصة بالأطفال، كان تريند وقتها وسابق زمن الترندات اختاره شريف عرفة لعبود على الحدود واختاره مخرجين تانيين في أعمال تانية واختاره مخرجين في أعمال مهمة بالإضافة لحب وثقة الناس فيه".

وأمس فوجئ أعضاء لجنة تحكيم برنامج “الدوم”، أضخم برنامج لاكتشاف المواهب في الشرق الأوسط، بوجود عدد كبير من المواهب في محافظات القاهرة الكبرى وبني سويف والفيوم، التي تتنافس في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، في حلقة أمس الأول الخميس.

ومع كثرة أعداد المتقدمين للاختبارات والموهوبين، اضطر أعضاء اللجنة: الدكتور محمد أبوالخير، خبير الغناء، وأحمد مبارك، خبير التمثيل، وشادي شاش، خبير التقديم التليفزيوني، إلى مد المنافسات ليوم إضافي، لتكون الاختبارات على مدى يومين كاملين.

برنامج الدوم الدوم نجم الكوميديا احمد حلمى النجومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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