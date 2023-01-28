مواعيد عرض فيلم «نقطة تحول.. بين الأمل والألم» على قنوات المتحدة

تبدأ قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا السبت 28 يناير عرض الفيلم التسجيلي الضخم فيلم نقطة تحول.. بين الأمل والألم على كافة قنواتها ليقدم واحدة من التجارب المميزة للغاية التي تقدم تجارب إنسانية مختلفة.

مواعيد عرض فيلم نقطة تحول

وحددت الشركة المتحدة عدد من المواعيد لعرض الفيلم الجديد نرصدها في نقاط:

يعرض على CBC فى تمام الساعة 5 مساءً.

يعرض على قناة إكسترا نيوز الساعة 6 مساء.

يعرض على قناة ON الساعة 7 مساء

يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 7 مساء

يعرض على قناة الحياة الساعة 8:45 مساء

يعرض على قناة dmc الساعة 11:30 مساء.



تعرض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوم 28 يناير الجاري، الفيلم التسجيلى «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل»، والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.

وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات .

ويناقش الفيلم كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة، إلى منحة وأمل جعل بعضهم يحقق البطولات الرياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر يعود إلى عمله في أماكن مختلفة غير قتالية، لكنه يقدم نموذجا جديدا للإبداع والتفاني من أجل الوطن.



