رسميا.. المصرى البورسعيدى يضم صفقتين قبل انتهاء الميركاتو الشتوى

حصل مسؤولو النادي المصري رسميا اليوم على الاستغناء الخاص بالثنائي حسام جريشة وأحمد عماد لاعبي نادي بروكسي أحد أندية القسم الثاني من منطقة البحيرة.

ويبذل مسؤولو المصري محاولة لقيد اللاعبين وإصدار البطاقة الخاصة بهما مع النادي حيث انضم اللاعب حسام جريشة لمعسكر المصري بينما لم ينضم زميله المدافع أحمد عماد والذي سينضم عقب مباراة فاركو نظرا لمشاركته في مباراة كاملة أمس مع فريقه أمام فريق كاسيل بكأس مصر أما جريشة فشارك في شوط واحد فقط.

ومن ناحية أخرى اختتم فريق المصري استعداداته للقاء فريق فاركو في اللقاء الذي يقام في الخامسة مساء غد السبت، باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة عشر.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.