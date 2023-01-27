كوكا يشارك في خسارة ألانيا سبور أمام بيشكتاش بـ الدوري التركي

خسر فريق ألانيا سبور أمام بيشكتاش في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري التركي.

وشارك اللاعب المصري أحمد حسن كوكا في المباراة كأساسي رفقة ألانيا سبور وخرج في الدقيقة 74.

تقدم بيشكتاش في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب سينك توسون.

وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة، تمكن اللاعب نفسه، سينك توسون، من تسجيل الهدف الثاني له ولفريق بشكتاش.

بينما جاء ثالث أهداف بشكتاش في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب ديلي آلي.

ورفع بيشكتاش رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ألانيا سبور عند 25 نقطة في المركز التاسع.