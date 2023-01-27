الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كوكا يشارك في خسارة ألانيا سبور أمام بيشكتاش بـ الدوري التركي

كوكا بقميص ألانيا
كوكا بقميص ألانيا سبور

خسر فريق ألانيا سبور أمام بيشكتاش في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري التركي.

وشارك اللاعب المصري أحمد حسن كوكا في المباراة كأساسي رفقة ألانيا سبور وخرج في الدقيقة 74.

تقدم بيشكتاش في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب سينك توسون.

وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة، تمكن اللاعب نفسه، سينك توسون، من تسجيل الهدف الثاني له ولفريق بشكتاش.

بينما جاء ثالث أهداف بشكتاش في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب ديلي آلي.

ورفع بيشكتاش رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ألانيا سبور عند 25 نقطة في المركز التاسع.

 

احمد حسن كوكا آلانيا سبور بيشكتاش الدورى التركى

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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