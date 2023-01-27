ميدو يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة سلبية لمدة 48 ساعة

قرر أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للإسماعيلي، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على الداخلية بمسابقة الدوري الممتاز.

هذا ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتباراً من الاثنين المقبل، الاستعداد للقاء الاتحاد السكندري بالجولة الــ17 من المسابقة.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالدوري

من المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، يوم 5 فبراير المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الـ17 والأخيرة من الدور الأول للدوري.

واستعاد الفريق مسيرة الانتصارات بعد غياب طويل، حيث يعد فوز اليوم على الداخلية بنتيجة 3-1 هو الأول فى عهد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني، والثاني للفريق هذا الموسم.

رسالة نادي الإسماعيلي للجماهير عقب الفوز على الداخلية

ومن جانب آخر، حرص نادي الإسماعيلي، على توجيه رسالة شكر للجماهير جاء نصها كالتالي:

"يتقدم النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير لجماهيره العريضة، التي تثبت يوماً بعد يوم بأنها تحرك الصخر وفرس الرهان الرابح والداعم الأهم والاكبر للفريق، من خلال حرصها على الحضور بشكل دائم ومكثف داخل الديار وخارجها، من أجل إستعادة مسيرة الانتصارات وخروج الفريق من سلسلة التعثرات التي تعرض لها منذ بداية هذا الموسم.

كما يشكر النادي الإسماعيلي اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو، الذي يعمل في أجواء غاية في الصعوبة، إلا أنه تحمل المسئولية بكل شجاعة واقتدار، ونجح في تطوير الأداء ووضع الفريق في مساره الصحيح وبدء العودة لطريق الانتصارات رغم حجم الضغوط الكبيرة الملقاة على عاتقهم".