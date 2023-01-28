درجات الحرارة اليوم السبت 28-1-2023 فى محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة في الأرصاد الجوية بمصر، أن صور الأقمار الصناعية ستشير إلى ارتفاع فى كافة درجات الحرارة على الكثير من الأنحاء، كما ستنشط الرياح على شمال البلاد إلى شمال الصعيد قد تكون بشكل مثير للرمال والأتربة على جميع المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة اليوم السبت 28-1-2023 في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم السبت

وأشارت هيئة الأرصاد في مصر إلى أنه يكون متوقع أن ستسجل القاهرة الكبرى اليوم السبت درجة حرارة عظمى هي 26 درجة مئوية، لكي يسود طقس دافىء نهارا على كافة شمال البلاد مرورا بمحافظات القاهرة الكبرى إلى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



ويشهد اليوم السبت ارتفاع فى جميع درجات الحرارة على الكثير من الأنحاء بقيم ستتراوح من ما بين 2 لـ 4 درجات لكي يسود طقس دافئ نهارا على مناطق شمال البلاد إلى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد، وبارد ليلا على الكثير من شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على مناطق جنوب البلاد.



كما ستتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد اليوم السبت نشاط رياح على مناطق شمال البلاد إلى مناطق شمال الصعيد قد ستكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة المناطق المكشوفة، مع الوجود لفرص أمطار خفيفة مساء على جميع السواحل الشمالية الغربية.



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درجة الحرارة اليوم



وبالنسبة لدرجات الحرارة، في اليوم السبت: محافظة القاهرة العظمى 26 درجة والدرجة الصغرى تكون 14 درجة، ومحافظة الإسكندرية العظمى تكون 24 والصغرى تكون 13 درجة، ومحافظة مطروح العظمى تمكون 22 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، ومحا قنا العظمى 28 درجة والدرجة الصغرى 12 درجة، ومحا أسوان العظمى 27 درجة والدرجة الصغرى 14 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى في هذا العام 2022 يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الذي يوافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ في الساعة 23:48 معلنا بدء فصل الشتاء فلكيا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها في معمل أبحاث الشمس في المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.