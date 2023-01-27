تجمل بالأخلاق.. ما يمكنك القيام به لمساعدة المشردين في الشوارع خلال الطقس البارد

بالنسبة لمعظمنا، فالشتاء يعني العطلات والتجمعات العائلية وتقديم الهدايا، لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التشرد، فإن الشتاء يمثل تحديًا وحشيًا، حيث يجعل الطقس البارد الحياة في الشارع أكثر خطورة من المعتاد.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "تجمل بالأخلاق"، إذا كنت ترغب في معرفة كيفية مساعدة المشردين خلال فصل الشتاء، فإليك بعض الأفكار من موقع therighttoshower لإحداث أكبر تأثير.

التبرع بالملابس الدافئة

تبرع بالملابس الدافئة والجوارب والبطانيات، وعند تنظيف المنزل لموسم البرد، وتقييم خزانة ملابس عائلتك الشتوية، فلا تدع تلك المعاطف والقبعات تذهب إلى سلة المهملات، لأنها ستكون الملاجئ الآمنة من البرد للأفراد المشردين، خاصة الجوارب والبطانيات، والتي تعتبر ضرورية أكثر خلال الأشهر الباردة.

تشجيع الأصدقاء على صنع حملات للنظافة الشخصية للمشردين

قم بتجنيد أصدقائك أو زملائك في العمل أو زملائك في الفصل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حملة لجمع الأموال أو التبرع بالعناصر (من ألعاب الأطفال إلى منتجات النظافة الشخصية) إلى ملجأ محلي، واسأل الملجأ عن المواد التي تشتد الحاجة إليها وقم بإعداد حزم الرعاية التي يمكنهم توزيعها على الأشخاص الذين يخدمونهم.

التبرع بالطعام

تبرع بالطعام، بما في ذلك بقايا الطعام، فستكون جميع الملاجئ ومطابخ الحساء ممتنة لهذه التبرعات، وإذا كنت تستعد لحفلة مكتبية أو تجمع بين الأصدقاء، فلا تدع هذه البقايا تذهب سدى.

العديد من المدن لديها خطوط ساخنة خاصة بها لخدمة المشردين في الطقس البارد، فإذا قابلت شخصًا بلا مأوى، فيمكنه العثور على المساعدة من خلالك، ومن خلال الاتصال بالأرقام المعنية في بلدك

مساعدتهم على الاستحمام

يمكن أن يساعد الاستحمام الشخص على الشعور بالدفء والبقاء بصحة جيدة والشعور بنفسه مرة أخرى، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ، فيمكن أن يكون الدش الدافئ هو الفرق بين الحياة والموت.