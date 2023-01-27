الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

توك شو

«الصحة»: زيارات الوزير المفاجئة للمستشفيات هدفها متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزير الصحة خالد عبد الغفار دأب على القيام بزيارات مفاجئة لأماكن تقديم الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية خاصة وقت الإجازات للوقوف على مدى التزام العاملين بالجهاز الطبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه يوم الخميس الماضي وهو إجازة 25 يناير، كان وزير الصحة في زيارة لـ 5 مستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهر، وخلال الزيارة تبين عدم وجود رئيس ونائب مستشفى أبو المنجا المركزي والنيل للتأمين الصحي، كما لاحظ غياب مجموعة كبيرة من الأطباء بالمستشفى،  ولذلك تم اتخاذ إجراء كل المتغيبين للتحقيق وعلى رأسهم المدير ونوابه.

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن وزير الصحة وجه بصرف مكافأة لكل العاملين في مستشفى قليوب التخصصي نظرًا لالتزام الجميع في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، متابعًا: "المخطئ يعاقب والمنتظم يثاب".

وأكد أن الزيارات غير المعلنة هي وسيلة للوقوف بشكل مباشر على تقديم الخدمة للمواطنين.

حسام عبد الغفار وزير الصحة خالد عبد الغفار اخر النهار محمد الباز

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