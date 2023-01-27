الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب وأنغام وهاني شاكر الأبرز.. خريطة حفلات عيد الحب 2023

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء والطرب للاحتفال بيوم عيد الحب برفقة جمهورهم من خلال إحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر وعدد من الدول العربية والتي يقدمون خلالها لجمهورهم أغنيات رومانسية تتماشى مع الاحتفال بهذا اليوم.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي خريطة حفلات عيد الحب "الفلانتين" فبراير المقبل:

حفل عمرو دياب بقطر

يحتفل النجم عمرو دياب بيوم عيد الحب هذا العام بحفل غنائي ضخم وسط جمهوره بدولة قطر وذلك يوم 14 فبراير المقبل على خشبة أحد المسارح الكبرى هناك.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغنياته الرومانسية القديمة والحديثة والتي تتماشى مع مناسبة يوم عيد الحب العالمي "الفالنتين"، بالإضافة إلى أشهر أغنياته ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما أنتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.

حفل أصالة بدبي

تستعد النجمة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 11 فبراير المقبل وذلك داخل أحد الأماكن الشهيرة بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عددًا من الأغنيات من أعمالها الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها "شكرًا، 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني"، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث العربي الأصيل.

حفل هاني شاكر بدار الأوبرا

يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية يوم 16 من شهر فبراير القادم بمناسبة عيد الحب.

وكان هاني شاكر قد أعلن عن استعداده لإحياء حفل آخر في لبنان وتحديدًا يوم 11 من شهر فبراير القادم داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

حفل إليسا ومروان خوري بلبنان

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم في يوم 11 فبراير المقبل وذلك داخل أحد الأماكن الشهيرة بلبنان.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء الحفل النجم اللبناني مروان خوري، ويقام هذا الحفل للاحتفال وسط الجمهور بعيد الحب العالمي “الفلانتين”، ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل العديد من الأغنيات الرومانسية التي تتماشى مع هذا اليوم بجانب باقة من أجمل الأغاني الجديدة والقديمة لهما التي يتفاعل معها الجمهور.

حفل أنغام بالكويت

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي مساء يوم 9 فبراير من الشهر المقبل، وذلك وسط جمهورها بدولة الكويت.

ويقام أنغام بالكويت على هامش فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” ويشاركها في الحفل المطرب الكويتي مطرف المطرف والذي يضم حفلات غنائية لكوكبة كبير من نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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