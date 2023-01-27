كاتبة أطفال تستعد لطرح قصة جديدة عن السرطان

قالت الكاتبة ريهام سويلم، إنها متخصصة في أدب الطفل وأن القصص التي تؤلفها الهدف منها توعية الأطفال ومعرفتهم على الواقع مثل قصص "جسمي" و"حسام والهاتف المحمول" و"أكلي الصحي".

وأشارت إلى أنها تستعد لطرح قصة جديدة عن السرطان والتوعية بكيفية التعامل مع مرضى السرطان على أن يتم توزيع هذه القصة مجانا الشهور المقبلة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .