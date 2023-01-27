الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرمينيا تحتفى بزيارة الرئيس السيسى المرتقبة.. وخبراء: «زيارة تاريخية طال انتظارها»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصفت وكالة الأنباء الأرمينية “أرمينبرس”، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرمينيا بـ"التاريخية"، مشيرة إلى أن الزيارة فرصة لتعميق العلاقات “المصرية - الأرمينية”. 

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أيام، إلى دولة أرمينيا ضمن زيارته الرسمية للمنطقة وذلك بعد انتهاء مشاركته في “عيد الجمهورية” الهندي، لافتًة إلى أن الدولة الأرمينية انتظرت تلك الزيارة منذ فترة طويلة.

حدث تاريخي 

وقالت أراكس باشايان، الخبيرة  في الدراسات العربية، في تصريحات للوكالة الأرمينية، إن زيارة الرئيس السيسي المرتقبة لأرمينيا هي حدث تاريخي، حيث تعد المرة الأولى التي يزور فيها رئيس مصري أرمينيا منذ استقلالها.

وقالت “باشايان”: "يجب استغلال هذه الفرصة لتعميق العلاقات مع مصر بشكل عام، لافتة إلى أن أرمينيا بحاجة إلى تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

وتابعت: يمكننا القول إن أرمينيا جزء من منطقة الشرق الأوسط الكبير، ولديها اتصالات تاريخية وثقافية مع مصر تمتد لقرون، وكان العنصر الأرمني حاضرًا في مصر في فترات زمنية مختلفة ، بين النخبة العسكرية والسياسية، وفي التجارة والمجالات الحرفية وغيرها من القطاعات، كما شددت على أن المجتمع المصري يعرف الأرمن جيدًا وايضا ارمينيا. 

أبرز الملفات بجدول الزيارة 

وتابعت: "زيارة الرئيس السيسي ستكون فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن أرمينيا فرصة لتطوير القطاع العسكري التقني مع مصر.

وأضافت الخبيرة الأرمينية، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مهم للغاية، حيث لوحظ النشاط بالفعل في السياحة، وتتوفر رحلات جوية مباشرة منتظمة. 

وسلطت الخبيرة الأرمينية في الدراسات العربية الضوء على وجود وعمل الجالية الأرمنية في مصر.

وأكدت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجالية الأرمنية، وتهتم أرمينيا برفاهية الجالية الأرمنية في مصر، والتي تعتبر جسر العلاقات بين البلدين.

السيسي أرمينيا زيارة مصر اذربيا

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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