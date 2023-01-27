الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو سعد: مشروع سينمائى جديد عن حياة الزعيم عادل إمام

عمرو سعد
عمرو سعد

أعلن النجم عمرو سعد، عن أول أعماله في المجال السينمائي عن حياة الزعيم عادل إمام، وكتب عمرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال سعد عبر حسابه: "إنتاج فيلم عن عادل إمام.. من أهم مشروعاتي القادمة إن شاء الله".

على جانب آخر يستكمل عمرو سعد تصوير المشاهد المتبقية في فيلمه الجديد "الغربان"، حيث تم بناء ديكور لمدينة كاملة في الفيوم خصيصًا لتصوير باقي مشاهد العمل وذلك بعدما تم تصوير جزء كبير منه الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على أن يتم عرض الفيلم فى صيف 2023 حسب خطة الشركة المنتجة.

فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبى، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدًا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة روميل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

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