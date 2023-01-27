الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا: جار إرسال 60 دبابة إضافية إلى أوكرانيا

إرسال 60 دبابة إضافية
إرسال 60 دبابة إضافية إلى أوكرانيا

تستعد بولندا لإرسال 60 دبابة إضافية إلى أوكرانيا منها 30 دبابة طراز "بي تي-91"، في قرار رحب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة.

وكتب زيلينسكي على تويتر "أشكر بولندا على هذه القرارات المهمة بتزويد أوكرانيا 60 دبابة بولندية منها 30 (بي تي-91) بالإضافة إلى 14 دبابة ليوبارد"، وفق “فرانس برس”.

وجاء الإعلان البولندي بعد يومين على إعلان ألمانيا والولايات المتحدة عزمهما على إرسال دبابات ثقيلة إلى كييف.

والخميس، قال رئيس الوزراء البولندي، في مقابلة مع قناة "سي تي في نيوز" الكندية، إن وارسو مستعدّة لـ"إرسال 60 من دباباتنا الحديثة منها 30 دبابة بي تي-91". ولم يحدّد طراز الدبابات الثلاثين الأخرى.

وذكّر أن بلاده سترسل "14 دبابة ليوبارد-2 من مخزوننا".

وأعلنت الحكومة البلجيكية الجمعة رصد تمويل جديد لأوكرانيا للمساعدات المدنية وتزويدها صواريخ ومدافع رشاشة وذخيرة ومركبات مدرعة.

غير أنها لن تتمكن من تزويد كييف بدبابات، كما كان يطالبها زيلينسكي.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو "يبلغ إجمالي المساعدات 86 مليون يورو: 69 مليون يورو مساعدات إنسانية، يُضاف إليها 10,6 ملايين من أجل النهوض وإعادة الإعمار".

نريد صواريخ بعيدة المدى وطائرات عسكرية

وأمس الخميس، دعا الرئيس الأوكراني أعضاء حلف شمالي الأطلسي (الناتو) إلى "فتح" إمدادات الصواريخ بعيدة المدى والطائرات العسكرية إلى كييف.

كما أعرب يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، عن ثقته في أن الغرب سيرسل في نهاية المطاف طائرات أف-16 وطائرات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا.

وقال ساك لرويترز: "لم يرغبوا في إعطائنا مدفعية ثقيلة، ثم فعلوا ذلك. لم يرغبوا في إعطائنا أنظمة هيمارس، ثم فعلوا ذلك. لم يرغبوا في إعطائنا دبابات، والآن يعطوننا دبابات. بصرف النظر عن الأسلحة النووية، لم يتبق شيء لن نحصل عليه".

وارسو إرسال 60 دبابة لكييف الحرب الروسية ـ الأوكرانية ​فلاديمير زيلينسكي دبابة ليوبارد 2 دبابة بي تي 91

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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