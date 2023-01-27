الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جيف زينتس» كبيرًا لموظفى البيت الأبيض.. وبايدن: «شخص يفهم معنى قيادة فريق»

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن تعيين جيف زينتس، مساعده السابق لمكافحة كوفيد، كبير موظفي البيت الأبيض، أكثر المناصب استراتيجية في الإدارة التنفيذية، خلفًا لـ"رون كلاين" البالغ 61 عاماً.

وقال “بايدن”: "عندما انتُخبت رئيساً، كنت أعرف أنني أريد أن يدير رون موظفي البيت الأبيض... إنه يعرف كيف تعمل الدولة، كيف تعمل السياسة، كيف يعمل الكونجرس وكيف يعمل البيت الأبيض"، واصفاً إياه بـ"الذكي والحازم والمثابر".

وأضاف متحدّثاً عن جيف زينتس "لذلك من المهم استبدال رون بشخص يفهم معنى قيادة فريق، ويركّز تماماً على إنجاز الأمور".

وشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض لأكثر من عامين، وهي فترة طويلة في وظيفة تُعتبر مرهِقة.

ومع جيف زينتس البالغ 56 عاماً، يختار الرئيس الأمريكي للنصف الثاني من ولايته شخصاً تكنوقراط يتمتّع بمعرفة وثيقة بعالم المال والشركات الكبيرة.

وسيكون مطلوبا منه أن ينسق ردّ فعل البيت الأبيض، المحرَج حتى الآن، على قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل عائلة جو بايدن.

يأتي ذلك فيما من المتوقّع أن يقود الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاماً، حملة للانتخابات الرئاسية للعام 2024.

عمِل جيف زينتس من يناير 2021 إلى أبريل الماضي منسّقا لمكافحة الوباء في إدارة بايدن، التي اعتمدت على حملة تطعيم ضخمة، وكان مستشاراً للرئيس الأسبق باراك أوباما، خصوصاً بشأن القضايا الاقتصادية.

الرئيس الأميركي جو بايدن بايدن جيف زينتس كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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