الإسماعيلى يتقدم على الداخلية بثنائية فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والداخلية، بتقدم فريق الدراويش 2/0، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري.

بدأ الإسماعيلي الشوط بضغط هجومي مكثف، للبحث عن هدف التقدم، أما الداخلية لجأ إلى الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الـ22، ينجح محمد مخلوف في إحراز أول أهداف فريق الدراويش، بعد كرة عرضية من زميله محمد عبدالسميع، على حدود منطقة الجزاء، قابلها مخلوف بتسديدة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ28، يمنع محمد فوزي حارس الإسماعيلي، هدفًا مؤكدًا للداخلية، من ركلة حرة جهة الأيسر، على رأس حسين رجب الذي سدد كرة تصدى لها فوزي، لترتد لمحمد نجيب ليسدد الكرة مجددًا تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 41 يضيف فراس شواط، ثاني أهداف الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد هاشم – باهر المحمدي.

خط الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد عبد السميع – محمد الشامي.

خط الهجوم: فراس شواط – عمر الساعي.

على مقاعد البدلاء يجلس كل من.. محمد كوكو – عصام صبحي – محمد بيومي – أحمد محسن – عمر الوحش – محمود الشبراوي – محمد حسن – باسم مرسي – ياو أنور.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والداخلية بالدوري

تنقل مباراة الإسماعيلي والداخلية بالدوري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

أما تشكيل الداخلية، بقيادة رضا شحاتة فكان كالتالي

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي – محمد نجيب – بركات حجاج – عبدالعزيز السيد.

خط الوسط: مؤمن عاطف – سيرجي إريك – كريستوفر جون.

خط الهجوم: سمير فكري – عبدالله أوجيفيني – حسين رجب.

ويقود المباراة طاقم مكون من أمين عمر حكمًا للساحة، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وشهاب راشد حكم مساعد ثان، ومعهم صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وسيد شعبان حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من فوز يتيم، و6 تعادلات و8 هزائم.

بينما يأتي الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من فوزين و7 تعادلات و6 هزائم.