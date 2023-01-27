«الأحوال المدنية» توفر خدمات مجانية وهدايا تذكارية احتفالًا بـ«عيد الشرطة» (صور)

واصلت وزارة الداخلية، مشاركة المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ71 لـ عيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية الخالدة، التي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة، للدفاع عن الوطن.

وقام قطاع الأحوال المدنية، بتقديم عدد من الخدمات بالمجان يومى «الثلاثاء والأربعاء 24 - 25 يناير 2023»، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم تقديم بعض الهدايا التذكارية، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة.

وقام القطاع بقيادة اللواء طارق صابر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بإصدار وثائق القطاع الثبوتية لجميع المترددين من ذوى الهمم وكبار السن على مستوى مواقع القطاع بالإدارات الجغرافية، ومركز مقر ديوان القطاع والمراكز النموذجية بالمولات التجارية، وقوافل المراكز التكنولوجية المتنقلة بمحافظات الجمهورية.

ووجه القطاع مأموريات للحالات الإنسانية «ذوي الهمم، كبار السن، الحالات المرضية»، بأماكن تواجدهم بـ«المنازل – المستشفيات»، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.

وكذلك، استخراج الإصدارات لـ30 مواطنًا عبر الموقع الالكترونى ببوابة الوزارة بشبكة المعلومات الدولية، و30 مواطنًا من المتقدمين عبر خدمة الكول سنتر على رقمى «15340 – 15341» وتوصيلها لهم.

ودفع القطاع بقوافل مراكز تكنولوجية متنقلة بـ«حي الأسمرات بالقاهرة – محطة الرمل بالإسكندرية – أمام مقر إدارة الإسماعيلية»، لتقديم مختلف خدمات القطاع للجماهير وبالمجان للحالات الإنسانية «مرضية – ذوى الهمم»، وإيفاد مأمورية «فنية – قانونية» لمؤسسة الرعاية الاجتماعية للمسنين بلا مأوى بمركز منوف بمحافظة المنوفية، واتخاذ كافة الإجراءات تجديد بطاقات الرقم القومي لنزلائها وتسليمها لهم.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين، وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة، لما تقدمه من خدمات، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.