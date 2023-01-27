بيراميدز يكشف حقيقة ضم مهاجم أجنبى خلال الميركاتو الشتوى

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الإدارة التنفيذية تسير وفق خطة عمل واضحة فيما يخص مسألة التعاقدات الجديدة ودعم الفريق بلاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

أوضح المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن النادي لا يتعاقد سوى مع اللاعب الذي يحتاج إليه بالفعل وسيمثل إضافة إلى الفريق، والجهاز الفني يحدد احتياجاته من اللاعبين والنواقص التي يحتاج إلى سد العجز فيها، وفي ذلك تتحرك الإدارة التنفيذية، ولكن بشرط أن يكون النادي في حاجة فعلية للاعب المنضم حديثا، ويجب أن يكون إضافة قوية للفريق ويستحق أن يرتدي قميص نادي بيراميدز.

أشار هاني سعيد إلى أنه فيما يخص الحديث حول التعاقد مع مهاجم خلال الانتقالات الحالية، فإنه يرى أن الخط الأمامي للفريق يؤدي بالصورة المطلوبة وجميع مراكز خط الهجوم تقدم الإضافة الكبيرة، وعلى سبيل المثال كل اللاعبين، سواء فخري لاكاي أو فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وإسلام عيسى وحتى إبراهيم عادل بعد عودته من الإصابة، جميعهم سجلوا أهدافا، وبالتالي ليس هناك قلق على خط الهجوم، والأمور تسير في الإطار الصحيح والفريق جاهز للمنافسة على كل البطولات هذا الموسم، سواء الدوري أو الكأس، أو بطولة الكونفيدرالية.

ويعاني فريق بيراميدز بشدة هذا الموسم وشهدت نتائج الفريق تراجعًا بشكل ملحوظ.