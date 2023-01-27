الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جناح الطفل كامل العدد في ثاني أيام معرض القاهرة للكتاب (صور)

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

شهد معرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة للكتاب، زحاما شديدا، اليوم الجمعة ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتزاحمت أجنحة معرض كتاب الطفل، بمختلف الفئات من زوار المعرض، خاصة الأسر التي اصطحبت معها أطفالها لما يضم المعرض من مجالات ترفيه مختلفة تجذب الأطفال، وهو جعل معرض الكتاب متنزه مناسب لجميع أفراد الأسرة كبار وصغار.

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وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس المؤتمرات الدولية جميع أفراد الأسرة جناح الطفل دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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