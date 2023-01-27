عروض للساحر والمسرح.. الزراعة: «حديقة الحيوان» جاهزة لاستقبال رواد إجازة منتصف العام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن حدائق الحيوانات استعدت لاستقبال الزائرين وتلاميذ وطلاب المدارس، خلال إجازة منتصف العام يوميًا ولمدة أسبوعين للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والأطفال داخل الحديقة.

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه من المقرر إقامة عروض للزائرين للاستمتاع بالحديقة مثل “عروض السيرك، و الساحر” داخل الحديقة، وافتتاح مكتبة القراءة للجميع وإقامة عروض رياضية من وزارة الشباب والرياضيات للشباب داخل الحديقة، كذلك تشغيل البدلات المائية للأطفال، وحديقة الطفل.

وأضاف "القرش"، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه من المقرر فتح جميع منافذ الدخول أمام المواطنين منعًا للزحام على الأبواب بسعر 5 جنيهات لرسوم الدخول، والاستمتاع بحديقة الحيوانات الأليفة وهي الحديقة المفتوحة التي تتيح التفاعل بين الزائرين والحيوان مباشرة، بحيث يتم التقاط الصور والإطعام، والحيوانات الأليفة تشمل بعض الغزلان والطيور الجميلة مثل الببغاوات وبعض أنواع الزواحف واللاما، وغيرها.

ولفت إلى أن الحديقة يمكنها استيعاب 50 أو 60 ألف مواطن يوميًا من التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء مع غروب الشمس.

وأشار "القرش "إلى أن الحديقة تفتح أبوابها خلال أيام إجازة منتصف العام الدراسى من الساعة 9 صباحاً الى 4 مساء، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، في يوم الثلاثاء وخلال إجازة نصف العام الدراسى يعتبر يوما عاديا وجميع الأبواب مفتوحة سعر التذكرة 5 جنيهات، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

وأوضح أن الحديقة تستقبل الزائرين بعروض الحيوانات والالتزام بالإجراءات خاصة مع زيادة الاقبال من المواطنين، والاهتمام بعمليات النظافة، والتنسيق مع مديريات الأمن في الجيزة والمحافظات لتأمين حدائق ووزارة الزراعة.

وقال معاون وزير الزراعة، إنه تم الاهتمام بتغذية الحيوانات جيدا وتجهيزها لاستقبال الزائرين، كما تمت زيادة منافذ وشبابيك دخول الحديقة للتيسير على الزائرين وتقليل الزحام والضعط على الأبواب الرئيسية، وسيتم تكثيف عمليات التأمين من الأمن الداخلي للحديقة مع توافر سيارات الإسعاف والمطافي بالحديقة، وكذلك تحديد أماكن لاستقبال الأطفال التائهين بالحديقة لعودتهم إلى ذويهم.