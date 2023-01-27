وزير الشباب: المرض النفسى أخطر من الأمراض العضوية.. وخطة لمواجهته

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، حفل إطلاق مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتواجد في حفل إطلاق المؤسسة، مؤكدًا على الدور الكبير الذي ستقوم به المؤسسة من دعم نفسي لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن المرض النفسي من أخطر الأمراض الصامتة التي قد لا يتمكن العديد من الأفراد من التعرف عليه، أو حتى عدم الرغبة من الذهاب للدكتور النفسي خوفًا من نظرة المجتمع.

وأضاف أنه انطلاقًا من الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل خدمة الشباب المصري، فقد قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسة، والذي يهدف إلى التوعية بالأمراض النفسية ونشر ثقافة الصحة النفسية، كما سيتم عمل ورش عمل توعوية لإيضاح مدى خطورة الأمراض النفسية، وإيضاح أضرار السكوت عن المرض النفسي بجميع أشكاله وعدم متابعة الحالة.

وأشار صبحي إلى أن هناك العديد من أنواع المرض النفسي ومنها "الفصام، الاضطراب الثنائي القطب، اضطرابات الشخصية، اضطراب الشخصية الحدية، اضطرابات القلق، اضطراب القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي، الوسواس القهري، الرهاب، الاكتئاب، اضطرابات الأكل، اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، التوحد، وإدمان المخدرات"، حيث ستسعى الوزارة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع المؤسسة على إيضاح كل الأنواع من الاضطرابات النفسية وحث الشباب وأبناء المجتمع على مواجهة المرض الصامت، والذي يعتبر خطره أكبر بكثير من الأمراض العضوية والتي تظهر على الشخص.

ومن جهتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس الإدارة، إن مؤسسة "فاهم" تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب على مواجهة متاعبهم النفسية واكتشاف المرض النفسي مبكرًا، من خلال تعاونها مع العديد من الجهات المختلفة وعدد من الأطباء النفسيين الذين انضموا لمجلس أمناء المؤسسة، والتي ستطلق موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع كل من يشعر بمتاعب.

وأوضحت مكرم أن المؤسسة ستتواصل مع الأسر التي تحتاج لمعرفة كيفية التعامل مع أبنائهم، وتدريبهم على التعامل الأمثل معهم سواء في مرضهم أو بعد تعافيهم.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم، مشيرة إلى أن خطة المؤسسة ستشمل العديد من الفعاليات على أرض الواقع للتواصل مع طلبة المدارس والجامعات والشباب من مختلف الأعمار.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة، حيث قام بتوقيع البرتوكول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقامت السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس الأمناء بالتوقيع من جانب المؤسسة.