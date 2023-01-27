الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«إكسترا نيوز» ترصد جولة داخل معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، جولة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، في ثاني أيامه.

وأكد إبراهيم عزت، مراسل «إكسترا نيوز»، أن الإقبال كثيف على معرض للكتاب في ثاني أيام استقبال الزوار، فضلًا عن توقعات بزيادة أعداد الزوار خلال الساعات المقبلة، حيث أن المعرض يشهد أعداد كبيرة أمام البوابات.

وأضاف عزت، أن هناك طوابير أمام بوابات المعرض تنتظر الدخول والاستمتاع بأجواء أروقة المعرض بمشاركة 53 دولة، مشيرًا إلى انتظام المتطوعون أمام البوابات لمساعدة الزوار لشراء الكتب المفضلة، وشرح الأماكن لتفقد المعرض.

وأوضح مراسل «إكسترا نيوز»، أن هناك فرق فنية متطوعة تابعة للسيرك القومي تنتشر في الساحات الخارجية لمعرض الكتاب، لافتًا إلى أن المعرض به 1047 ناشرًا عربيًا ومصريًا وأجنبيًا، بالإضافة إلى مشاركة دول لأول مرة في المعرض، إضافة إلى انتشار حافلات كبيرة تم تخصيصها داخل المعرض لنقل الزوار.

اكسترا نيوز ترصد جولة داخل معرض القاهره الدولي للكتاب ثاني أيامه

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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