وكيل اقتصادية النواب: البيان المصرى الهندى يرسخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأهمية الكبيرة للبيان المُشترك المصري الهندي الذي تم الاتفاق على بنوده المهمة بين البلدين خلال الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي للهند.

واعتبر عبدالحميد في بيان أصدره اليوم، البيان المصري الهندي الذي يتضمن التأكيد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي جميع المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة بمثابة نموذج متفرد وغير مسبوق في العلاقات الدولية، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لزيارة الرئيس السيسي للهند في ظل الاهتمام الكبير من الهند لعلاقاتها مع مصر.

وأشاد محمد عبدالحميد بتأكيد القاهرة ونيودلهي في البيان المشترك على التزامهما بالتعددية ومبادئ ميثاق الأمم المُتحدة والقانون الدولي والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول واتفاق الجانبين على العمل معًا لتعزيز وحماية هذه المبادئ الأساسية من خلال إجراء المُشاورات والتنسيق المُنتظم على المستويين الثنائي والمُتعدد الأطراف مع الأخذ في الاعتبار الحساسيات الثقافية والاجتماعية لجميع الدول، مؤكدًا أهمية الاتفاق بين البلدين على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري للمُشاركة الاقتصادية الثنائية القوية، والترحيب المصري الهندي بالمستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2021/2022، على الرغم من التحديات التي مثلتها التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأعلن محمد عبدالحميد عن اتفاقه التام مع قدرة مصر والهند على تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة وتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر التي تزيد حاليًّا على 3.15 مليار دولار أمريكي واتفاق القاهرة ونيودلهي على تشجيع الشركات واستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة معربًا عن ثقته التامة في أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر والهند في مختلف المجالات.