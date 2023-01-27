الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وجبة فاسدة تسمم 18 مواطنا بالمنيا

اسعاف
اسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 18 شخصا إلى المستشفى المركزي بمدينة بني مزار في شمال المحافظة، مصابين بمغص معوي وقيء وإسهال، ويرجح أنه يكون سببه تسمم غذائي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة 18 مواطنا، جميعهم من عزبة الشريف بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، بسبب تناول وجبة طعام في حفل زفاف، وتم إجراء الإسعافات الأولية، ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وانتقل المهندس عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لمتابعة حالة المصابين، حيث وجه بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، حيث قررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الظروف والملابسات.

أكدت إدارة مستشفى بني مزار المركزي، على وضع جميع المصابين، بالتسمم الغذائي، إثر تناولهم طعام فاسد، في حفل زفاف بعزبة الشريف بالمنيا، تحت الملاحظة.

الأجهزة الأمنية المستشفى المركزى شمال المحافظة بنى مزار إصابة 18 مواطن الاسعافات الأولية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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