بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى بأسوان

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخرين إثر حادث انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الجمعة.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى إدفو التابع لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفى إلى المشرحة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين أن المصابين هم: محمود عبدالوهاب عباس، عمره 35 سنة، وإصابته اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالحوض، وعبدالرسول سايح عبدالرسول، عمره 31 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

بينما لفظ أنفاسه الأخيرة إثر الحادث قناوي عبدالحفيظ عباس، عمره 30 سنة، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو؛ للعرض على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة؛ لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب ورائها.