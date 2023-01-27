«رسالة الغفران».. الكتب التراثية تحظى باهتمام رواد معرض الكتاب

شهد كتاب "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، والذي صدر ضمن مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب إقبالًا كبيرًا، حيث تدافع الكثير من الجمهور في محاولة لشراء نسخة من الكتاب.

وكانت هيئة الكتاب أصدرت “رسالة الغفران” في مشروع مكتبة الأسرة في سلسلة "تراث" والتي تعنى بنشر النصوص المختارة من عيون التراث العربي والإسلامي عبر تاريخه الممتد في الزمان والمكان.

"رسالة الغفران لأبي العلاء المعري 363-449 هجرية ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح"، تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ - طبعة 2019.

وتقول بنت الشاطئ في مقدمة طبعتها الثانية "أدرك تمام الإدراك أن عملى فى خدمة الغفران ودرسها لن يكمل إذا لم أرفقها بنص محقق لرسالة ابن القارح، لا لكونها السبب القريب المباشر الذى دعا أبا العلاء إلى إملاء رسالة الغفران فحسب، بل لأن رسالة أبى العلاء كذلك لا يمكن أن تفهم ما لم تقرأ قبلها ومعها رسالة ابن القارح التي تعد بحق مفتاح الغفران".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.