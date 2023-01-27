تفاصيل ضبط 3 تجار مخدرات في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- عدد من الطلقات النارية- ميزان حساس- عدد 3 هواتف محمول).

كما تم ضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وتم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش، البودر"- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان حساس- دراجة نارية).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.