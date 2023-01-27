الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط 3 تجار مخدرات في عين شمس

أحد المتهمين
أحد المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- عدد من الطلقات النارية- ميزان حساس- عدد 3 هواتف محمول).

كما تم ضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وتم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش، البودر"- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان حساس- دراجة نارية).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الطلقات مختلفة الأعيرة الطلقات النارية دراجة نارية عدد من الطلقات ضبط احد الأشخاص شرطة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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