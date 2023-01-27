قبل السفر إلى المغرب.. تفاصيل برنامج الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية

وضع الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني برنامجاً خاصاً للفريق غداً قبل السفر إلى المغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم للأندية المقامة خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن البرنامج يتضمن غداً التجمع فى العاشرة إلا ربع بالنادي الأهلي بالجزيرة ثم يعقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في العاشرة والنصف يعقبها اداء التدريبات في الحادية عشرة

وأضاف المصدر أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثانية ظهراً ثم يتوجهون بعدها إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة إلى المغرب فى الخامسة مساءاً غداً برئاسة محمود الخطيب.

وأدى الفريق تدريباته صباح اليوم حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين، طالب فيها الجميع بالاستعداد لبطولة العالم للأندية والتركيز في البطولة والسعي لتحقيق إنجاز كبير.

ويلعب الأهلي مع أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير المقبل في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.‏

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الفوز ‏بالميدالية البرونزية ثلاث مرات.‏