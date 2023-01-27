الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية من مواطن بالفيوم

المتهمين
المتهمين

نجح رجال الأمن العام في ضبط مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد الأشخاص بالفيوم.

تبلغ لمركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بأنه حال تواجده بمسكنه برفقة أسرته فوجئ بقيام 8 أشخاص (مجهولين له "أحدهم يرتدى ملابس أميرية") بالحضور لمسكنه بزعم تفتيش المسكن بحثاً عن أسلحة نارية والتعدي عليه والاستيلاء على (مبلغ مالي - كمية من المشغولات الذهبية) من داخل المسكن وفروا هاربين مُستقلين سيارتين ملاكي. 

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة – الجيزة - الفيوم)واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد أماكنهم وبإستهدافهم أمكن ضبطهم وتبين أنهم (8 أشخاص "أحدهم شقيق زوجة المجني عليه "- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة).

 وعُثر بحوزتهم على (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - المشغولات الذهبية "المستولى عليهم"- ملابس أميرية- جهاز كشف عن المعادن "يشبه الجهاز اللاسلكي"- طبنجة صوت- طلقتي خرطوش - سيارتين ملاكي) المستخدمين فـى الواقعة.

بمواجهتهم قرر أحدهم "شقيق زوجة المجني عليه" أنه نظراً لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبلغ مالي بمحل سكنه، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المشغولات الذهبية انتحال صف انتحال صفة رجال شرطة انتحال صفة ذهبية زوجة المجني عليه الاستيلاء على قطاع الأمن العام

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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