الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أعمال طه حسين تجذب رواد معرض القاهرة الدولي الكتاب

طه حسين
طه حسين

جذبت أعمال عميد الأدب العربي، طه حسين، رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 في ثاني أيامه.

وطرحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، 21 كتابًا لعميد الأدب العربي بجناحها في المعرض.

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وجاءت أبرز العناوين كالتالي: مع المتنبي، ألوان، خصام ونقد، صوت أبى العلاء، مع أبى العلاء في سجنه، تجديد ذكرى أبى العلاء، نقد وإصلاح، من أدبنا المعاصر، كلمات، بين بين، من لغو الصيف إلى جد الشتاء، أحاديث، مرآة الضمير الحديث، جنة الحيوان، الفتنة الكبرى.. عثمان، الفتنة الكبرى علي وبنوه، مرآة الإسلام، من بعيد، فصول في الأدب والنقد، في الشعر الجاهلي، الأيام.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

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وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

الهيئة العامة الإسلام الاسل التجمع الخامس الأ الثقافة الهيئة العامة لقصور

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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