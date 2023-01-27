الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيدرا تحيى ذكرى ميلاد هشام سليم: «ربنا يسعدك فى عالمك التانى»

فيدرا
فيدرا

أحيت الفنانة فيدرا، ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم، الذي توفي سبتمبر الماضي بعد صراعٍ مع مرض سرطان الرئة.

وكتبت فيدرا عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: «النهارده هشام كان هيتم ٦٥ سنة، كنا نتمنى يكون معانا بس الحقيقة إنه في مكان أحسن وأجمل، ربنا يسعدك يا هشام في عالمك التاني، أكيد انت عارف انت واحشنا اد ايه».

ونشرت فيدرا، مجموعة من الصور الخاصة التي جمعتها بهشام سليم، حيث كانت من أصدقائه المقربين، والفنانة الوحيدة التي كانت على علم بحالته الصحية منذ بدايتها وحتى وفاته.

الراحل هشام سليم الراحل هشام الفنان الراحل هشام سليم الفنان الراحل الفنان هشام سليم الفنان هشام الفنانة فيدرا ب

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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