فيدرا تحيى ذكرى ميلاد هشام سليم: «ربنا يسعدك فى عالمك التانى»

أحيت الفنانة فيدرا، ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم، الذي توفي سبتمبر الماضي بعد صراعٍ مع مرض سرطان الرئة.

وكتبت فيدرا عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: «النهارده هشام كان هيتم ٦٥ سنة، كنا نتمنى يكون معانا بس الحقيقة إنه في مكان أحسن وأجمل، ربنا يسعدك يا هشام في عالمك التاني، أكيد انت عارف انت واحشنا اد ايه».

ونشرت فيدرا، مجموعة من الصور الخاصة التي جمعتها بهشام سليم، حيث كانت من أصدقائه المقربين، والفنانة الوحيدة التي كانت على علم بحالته الصحية منذ بدايتها وحتى وفاته.