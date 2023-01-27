الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تُخلى سفارتها فى طهران وتُحمّلها مسئولية الهجوم الأخير

أذربيجان
أذربيجان

أعلنت أذربيجان، الجمعة، عن أنها بدأت تخلي سفارتها في طهران، محمّلة إيران مسئولية هجوم مسلّح قُتل خلاله مسئول الأمن في السفارة وأُصيب حارسان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده، لوسائل إعلام محلية: "تقع كامل مسئولية الهجوم على عاتق إيران"، مشيرًا إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".. وقال لاحقًا لقناة "تي آر تي هبر" التليفزيونية التركية، إن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".

أذربيجان طهران إيران وزارة الخارجية وسائل الاعلام

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