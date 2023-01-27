«الحماسة والصدفة» يسيطران على أولى مشاركات شباب الكتاب بمعرض القاهرة

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 مشاركات واسعة من شباب الكتّاب، والذين يخوض الكثير منهم أولى مشاركاته بأهم محفل ثقافي بالوطن العربي، لكن لم تكن الحماسة فقط العامل المشترك بين الكثير منهم، بل جمعتهم أيضا صدفة الدخول لعالم الأدب والكتابة.

وقال الكاتب معتز الصياد إنه يشارك بمعرض الكتاب للمرة الأولى عبر روايته التي تحمل عنوان (شفافية الموت)، والتي تندرج تحت فئة التشويق والإثارة، إلى جانب وجود شق مقتبس عن أحداث واقعية.

وأضاف معتز أن دخوله عالم الأدب كان بمحض الصدفة عندما أقنعه المحيطون بضرورة الكتابة، فلجأ للنشر الإلكتروني أولا، وعندما لاقت أعماله قبولا لدى الجمهور، اتجه إلى كتابة الروايات والقصص القصيرة بالتعاون مع ناشرين.

"شاطئ الفرح" رواية يشارك بها الكاتب محمد مجدي يونس في المعرض لأول مرة، وتطرح خطا دراميا يمزج بين الواقعية والرومانسية، وتعكس المشاعر الإنسانية.

وقال يونس "أحببت كتابة الشعر والخواطر والقصص والروايات منذ الصغر، وتبلورت هذه الموهبة في روايتي الأولى التي اعتمدت فيها على الكتابة بأسلوب بسيط يعبر عن الواقع"، موضحا أن فكرة خوض تجربة الكتابة جاءت عند استماعه لأغنية جعلته ينسج حولها أحداثًا وشخصيات، فبدأ في كتابتها، ولم يستغرق الأمر أكثر من أربعة أشهر للانتهاء من الرواية، لتخرج للنور لأول مرة في هذا الصرح الأدبي والثقافي.

وعبر عن سعادته بالمشاركة في المعرض الذي وصفه بأضخم حدث ثقافي، متمنيا أن تكون هذه الدورة هي نقطة انطلاقه.

من جهتها، قالت الكاتبة بريهان أحمد إنها تشارك بكتابين، المجموعة قصصية (عاجل اقرأ الحادثة) وهي مجموعة من القصص الواقعية، والآخر (بقايا جيل التسعينيات) الذي يندرج تحت فئة الفانتازيا.

وتعتبر بريهان معرض الكتاب من أهم معارض الكتاب في العالم، فهو التظاهرة الثقافية الكبرى، ومحط أنظار المثقفين والقراء من مختلف أنحاء العالم.

من جهتها، تشارك الكاتبة الشابة شيرين فكري للمرة الثالثة في المعرض، مضيفة أن بداية رحلتها بالكتابة والنشر جاءت بمحض الصدفة عندما أقنعها زملاؤها بالتقديم في مسابقة إبداعية على مستوى الوطن العربي وفازت بها بقصتها الأولى "لغة الخيول"، ونشرت ضمن مجموعة قصصية للمبدعين الفائزين باسم "خيالات الظل" في معرض الكتاب عام 2019، لتكون نقطة انطلاقتها بمسيرتها الأدبية".

وقالت شيرين "في أعمالي أطرح دراما تمزج بين الواقعية والرومانسية، عبر حبكة جديدة وتكنيك مختلف"، موضحة أنها تهوى الكتابة منذ طفولتها.

وتشارك شيرين في المعرض بمجموعتها القصصية "لحظة سكون" ورواية "أحلام صهيل الخيول" و"شظايا القدر".

واختتمت كلامها بالتأكيد على حرصها على المشاركة سنويا بالمعرض، لما له من مكانة ثقافية وجماهيرية ضخمة بمصر والوطن العربي.