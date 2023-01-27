الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الغسيل.. مصرع فتاة سقطت من البلكونة في أوسيم

جثة
جثة

شهدت منطقة أوسيم، سقوط فتاة من بلكونة شقتها مما أسفر عن مصرعها في الحال، وذلك أثناء قيامها بنشر الغسيل.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة سقطت من نافذة شقتها بمنطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

 وتبين أن فتاة تقيم بصحبة أسرتها، اختل توازنها أثناء نشر الغسيل ببلكونة الشقة في الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعها نتيجة إصابتها بكسور ونزيف، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اختل توازنها أثناء نشر الغسيل النيابة المختصة ثلاجة المستشفى العام بمديرية أمن الجيزة سقوط فتاة من بلكونة رجال المباحث فتاة أوسيم

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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