الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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«الأرصاد»: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 26 درجة

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية بحوالي 2 درجة إلى 4 درجات على أنحاء الجمهورية كافة، وسيشهد اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لأن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 25 و26 درجة مئوية نهارًا.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «سيكون هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ مصادر الكتل الهوائية تتراوح بين الكتل الهوائية الجنوبية الغربية من على الصحراء الغربية وبعض الكتل الهوائية من على الصحراء الشرقية، وبالتالي سنشعر بارتفاع درجات الحرارة.

«الأرصاد»: أجواء دافئة نهارًا وانخفاض الحرارة ليلًا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء نهارًا ستكون دافئة على أغلب المناطق الشمالية الموجودة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء في النهار، ولكن عندما تغيب أشعة الشمس نشعر بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

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