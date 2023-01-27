الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس تشارك بمعرض الكتاب

مشاركة إيبارشية ابو
مشاركة إيبارشية ابو قرقاص

أعلنت لجنة الطفولة بإيبارشية أبو قرقاص عن تقديم مشروع الـ50 كتابا للقصص المسيحية للأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏كتاب‏، و‏حجاب‏‏‏ و‏نص‏‏

وقالت إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها: لذا كانت القصة هي أقرب لغة يتعلم منها الطفل ويتسلم منها مبادئ حياتية وإنجيلية، وهي الطريقة المفضلة لديهم والتي يطلبونها بإلحاح، فكرنا كثيرا كيف ندعم الطفل والأسرة والكنيسة في هذا الفكرالتوعوي وكانت نعمة الله مؤيدة بقوة لهذا العمل.

قد تكون صورة كارتونية لـ‏‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏طفل‏‏، و‏‏كتاب‏، و‏حجاب‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏الطفولة ن_ان_و__ا_لری# تحت صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا فيلوبات اسقف شية ابوقر قاص وتوابعها تعلن لجنة الطفولة بإيبارشية أبوقر قاص وتوابعها عن إصدارها كتب قصص مسيحية للاطفال سلسلة قصص سلوكية وحياتية بطرس الأمبن خطابالى_الله المللك المتكر العطيرة اللديده الجمل الايضه الخروف لكتهبي مكتبة استعارية للاطفال بالكنائس مادة للأنشطة الكنسية ٩ كتاب تحمل ١٤ قصة سلوكية للأطفال سواء قصص من واقع الحياه أو قصص تخيلية تصلح مكتبة للطفل في المنزل ٣ حصيلة قصصية لخادم مدارس الاحد لطلب الكتب لجنة الطفولة/ مكتبة اعي امام كنيسة الملاك بالفكرية من بمعر ض الكتاب القبطى بالكاتدر رائية بالعباسية‏'‏‏

وتابعت: مشروع الـ50 كتابا للقصص المسيحية للأطفال 350 قصة، مقسمة على 3 أجزاء: سلسلة تاريخ الكنيسة، سلسلة قصص سلوكية وحياتية،  وسلسلة من حياة القديسين، مؤكدًا انها  تستخدم لرفع الحصيلة القصصية لدي الخدام والآباء، ولمكتبة للطفل في المنزل حتى سن إعدادي، ومكتبة استعمارية في كل مرحلة من مراحل مدارس الأحد، ومادة لعمل الفقرات العامة والأسر الكنسية بمدارس الأحد، ومادة للعمل المسرحي،  وتستخدم كفقرات للاجتماعات العامة والسيدات والفئات المختلفة كإعدادي وثانوي.

قد تكون صورة كارتونية لـ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏جنةالطفرية رةم تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا فيلوباتير أسقف إيبارشية بوقرقاص وتوابعها تعلن لجنة الطفولة بإيبارشية آبوقرقاص وتوابعها عن إصدارها لسلسة قصص مسيحية للاطفال من حياة القديسين القديسة كاترين أبتتى شهتن عنا اثوفامه ് ذป كرالاه؟ المتاظر வா حامل 01272155100 محبه شهلد -٢ مكتبة استعارية رية للاطفال بالكنائس ٤ مادة للأنشطة الكنسية تصلح مكتبة للطفل في المنزل -٣ حصيلة قصصية لخادم مدارس الاحد مكتبة الراعي امام كنيسة الملاك بالفكرية لطلب الكتب لجنة الطفولة ۱۰۰۰۰۰۱۰۰۲‏'‏‏

وتشارك الكنائس المصرية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، ويعتبر من أبرزها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والكنيسة الكاثوليكية والكلية الإكليريكية، وعدد من دور النشر المسيحية منها «دار لوجوس للنشر ودار الشرق المسيحية ومدرسة الإسكندرية».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏كتاب‏، و‏حجاب‏‏‏ و‏نص‏‏

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

قد تكون صورة كارتونية لـ‏‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏طفل‏‏، و‏‏كتاب‏، و‏حجاب‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏الطفولة ن_ان_و__ا_لری# تحت صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا فيلوبات اسقف شية ابوقر قاص وتوابعها تعلن لجنة الطفولة بإيبارشية أبوقر قاص وتوابعها عن إصدارها كتب قصص مسيحية للاطفال سلسلة قصص سلوكية وحياتية بطرس الأمبن خطابالى_الله المللك المتكر العطيرة اللديده الجمل الايضه الخروف لكتهبي مكتبة استعارية للاطفال بالكنائس مادة للأنشطة الكنسية ٩ كتاب تحمل ١٤ قصة سلوكية للأطفال سواء قصص من واقع الحياه أو قصص تخيلية تصلح مكتبة للطفل في المنزل ٣ حصيلة قصصية لخادم مدارس الاحد لطلب الكتب لجنة الطفولة/ مكتبة اعي امام كنيسة الملاك بالفكرية من بمعر ض الكتاب القبطى بالكاتدر رائية بالعباسية‏'‏‏

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

ئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القاهرة الدولي للكتاب الكنيسة الكاثوليكية المركز الثقافي القبطي ايبارشية ابو قرقاص ايبارشية ابو قرقا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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