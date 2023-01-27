إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس تشارك بمعرض الكتاب

أعلنت لجنة الطفولة بإيبارشية أبو قرقاص عن تقديم مشروع الـ50 كتابا للقصص المسيحية للأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها: لذا كانت القصة هي أقرب لغة يتعلم منها الطفل ويتسلم منها مبادئ حياتية وإنجيلية، وهي الطريقة المفضلة لديهم والتي يطلبونها بإلحاح، فكرنا كثيرا كيف ندعم الطفل والأسرة والكنيسة في هذا الفكرالتوعوي وكانت نعمة الله مؤيدة بقوة لهذا العمل.

وتابعت: مشروع الـ50 كتابا للقصص المسيحية للأطفال 350 قصة، مقسمة على 3 أجزاء: سلسلة تاريخ الكنيسة، سلسلة قصص سلوكية وحياتية، وسلسلة من حياة القديسين، مؤكدًا انها تستخدم لرفع الحصيلة القصصية لدي الخدام والآباء، ولمكتبة للطفل في المنزل حتى سن إعدادي، ومكتبة استعمارية في كل مرحلة من مراحل مدارس الأحد، ومادة لعمل الفقرات العامة والأسر الكنسية بمدارس الأحد، ومادة للعمل المسرحي، وتستخدم كفقرات للاجتماعات العامة والسيدات والفئات المختلفة كإعدادي وثانوي.

وتشارك الكنائس المصرية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، ويعتبر من أبرزها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والكنيسة الكاثوليكية والكلية الإكليريكية، وعدد من دور النشر المسيحية منها «دار لوجوس للنشر ودار الشرق المسيحية ومدرسة الإسكندرية».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.