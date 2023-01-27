إزالة وإيقاف 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من إزالة وإيقاف 14 حالة تعدي ومخالفات بناء، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه في إطارتكثيف الجهود المبذولة في متابعة إزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، و الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، قام سامي رشاد نائب رئيس المركز يرافقه سعد إسحق رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج، ومايكل حكيم رئيس حي جنوب، وأيمن يوسف رئيس حي شرق، وبالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بإيقاف حالتي تعدي بالبناء المخالف، الأولي حالة بناء مخالفة وتم ردم الأساسات بحي جنوب، والحالة الثانية إيقاف حالة مباني بحوض صابر صبرة خارج الحيز العمراني على مساحة ١٠ أسهم، كما تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بحوض أبو خمسة على مساحة ١٢سهمًا، وتم تسليم الأرض إلى مسئول تنظيم المنطقة، وفك شدة خشبية لدور ثاني علوي بشارع الطراد بحي شرق وتم تشميع المبنى.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن رئيس حي غرب، ورئيس حي شمال المدينة، قاما بإزالة حالة بناء مخالف (أعمدة خرسانية) في حضور إدارة الإزالات والإشغالات وفني تنظيم منطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الحسينية برئاسة فرج فتحي صادق رئيس الوحدة وقسم الإزالات ومدير الجمعية الزراعية بقرية نزلة عمرو بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية نزلة عمرو على مساحة قيراط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتم تسليم الأرض خالية من التعدي تمامًا لمسئول حماية الأراضي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه بحضور صفوت علي راجح سكرتير الوحدة المحلية ببني علي، ومسئول الإزالات والتنظيم ومسئول الزراعة تم تنفيذ عدد 6 حالات تعدى بقرية أبشاق، منها حالتين إصلاح زراعي على مساحة نصف قيراط، والأخرى على مساحة قيراط حفر أساسات والشروع في البناء، وتم ردم الأساسات، و4 حالات إعادة مخالفة على مساحة نصف قيراط، و3 حالات جديدة على مساحة ١٢سهمًا، ١٨سهمًا، قيراط حفر أساسات والشروع في البناء، وتم ردم الأساسات، وتسليم الأرض محل المخالفة لمسئول الزراعة لمتابعة عدم التعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس المركز إلى أنه بحضور عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام، ومسئول الإزالات ومسئول حماية الأراضي تم إزالة حالتين تعدى على الأرض الزراعية بقرية شلقام، الأولى بحوض سالم على مساحة ١٢ سهمًا، والثانية بحوض نرجس على مساحة ١٢ سهمًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا