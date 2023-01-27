الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الرادارات الحديثة تلتقط 1197 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني أن الرادارات الحديثة تمكنت من التقاط آلاف المخالفات المرورية من بينها مخالفات تجاوز السرعة المحددة والتحدث في الهاتف المحمول وعدم ربط أحزمة الأمان.

وشنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 1197 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و211 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و29 دراجة نارية مخالفة، و35 مخالفة موقف عشوائى، و77 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة العامة للمرور الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية الإدارة العامة للمرور

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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