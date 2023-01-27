الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مهاجم أوكلاند السابق لـ«الدستور»: مواجهة الأهلى الأصعب

ساني عيسى مهاجم أوكلاند
ساني عيسى مهاجم أوكلاند سيتي

تحدث النيجيري ساني عيسى، مهاجم أوكلاند سيتي النيوزيلندي السابق، عن مشاركة فريقه في النسخة المقبلة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

ويلتقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي مع الأهلي يوم 1 فبراير المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكان المهاجم النيجيري أحد أعضاء فريق أوكلاند الفائز ببرونزية كأس العالم للأندية عام 2014 التي استضافتها المغرب أيضًا، وهو الإنجاز الوحيد للفريق بالبطولة.

وقال المهاجم النيجيري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن مواجهة الأهلي: "أعتقد أن المواجهة ستكون أصعب على فريق أوكلاند خاصةً أن الفريق النيوزيلندي لديه لاعبون صغار السن ولا يمتلكون خبرة اللعب في المحافل الدولية".

وأضاف: "على عكس الأهلي الذي لديه الخبرة، خاصةً أن فريقه الحالي سبق أن خاض آخر نسختين في البطولة".

وعن الفارق بين الفريق الحالي لنادي أوكلاند والفريق الفائز ببرونزية 2014، كشف: "الفريق الحالي يضم بعض اللاعبين الجيدين لكن تنقصه الخبرة التي كنا نمتلكها في 2014".

وتابع: "كان لدينا لاعبون أمثال ماريو بالين وإيفات فيكيليش المدرب المساعد الحالي بالفريق وكذلك تيم باين لاعب ويلينجتون فونيكس الحالي وبالتأكيد إيميليانو تادي هداف الفريق وهو عنصر الخبرة الوحيد في الفريق الحالي".

وواصل حديثه: "كذلك كان لدينا مدرب إسباني يُدعى رامون تريبيوليتكس بذل معنا جهدًا كبيرًا وكان عاملاً مهمًا في تحقيقنا هذا الإنجاز، وأعتقد أن ألبيرت رييرا المدرب الحالي استفاد منه كثيرًا عندما لعب تحت قيادته".

وأشار مهاجم أوكلاند السابق إلى أن عدم خوض الفريق النيوزيلندي المباريات منذ فترة طويلة بعد انتهاء الدوري منذ أكثر من شهر، سيؤثر بالسلب على أداء اللاعبين.

ساني عيسى أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطولة كأس العالم للأندية الاهلى مونديال الاندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 27-1-2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

التفاصيل الكاملة لفعاليات معرض القاهرة للكتاب.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟