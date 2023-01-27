مهاجم أوكلاند السابق لـ«الدستور»: مواجهة الأهلى الأصعب

تحدث النيجيري ساني عيسى، مهاجم أوكلاند سيتي النيوزيلندي السابق، عن مشاركة فريقه في النسخة المقبلة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

ويلتقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي مع الأهلي يوم 1 فبراير المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكان المهاجم النيجيري أحد أعضاء فريق أوكلاند الفائز ببرونزية كأس العالم للأندية عام 2014 التي استضافتها المغرب أيضًا، وهو الإنجاز الوحيد للفريق بالبطولة.

وقال المهاجم النيجيري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن مواجهة الأهلي: "أعتقد أن المواجهة ستكون أصعب على فريق أوكلاند خاصةً أن الفريق النيوزيلندي لديه لاعبون صغار السن ولا يمتلكون خبرة اللعب في المحافل الدولية".

وأضاف: "على عكس الأهلي الذي لديه الخبرة، خاصةً أن فريقه الحالي سبق أن خاض آخر نسختين في البطولة".

وعن الفارق بين الفريق الحالي لنادي أوكلاند والفريق الفائز ببرونزية 2014، كشف: "الفريق الحالي يضم بعض اللاعبين الجيدين لكن تنقصه الخبرة التي كنا نمتلكها في 2014".

وتابع: "كان لدينا لاعبون أمثال ماريو بالين وإيفات فيكيليش المدرب المساعد الحالي بالفريق وكذلك تيم باين لاعب ويلينجتون فونيكس الحالي وبالتأكيد إيميليانو تادي هداف الفريق وهو عنصر الخبرة الوحيد في الفريق الحالي".

وواصل حديثه: "كذلك كان لدينا مدرب إسباني يُدعى رامون تريبيوليتكس بذل معنا جهدًا كبيرًا وكان عاملاً مهمًا في تحقيقنا هذا الإنجاز، وأعتقد أن ألبيرت رييرا المدرب الحالي استفاد منه كثيرًا عندما لعب تحت قيادته".

وأشار مهاجم أوكلاند السابق إلى أن عدم خوض الفريق النيوزيلندي المباريات منذ فترة طويلة بعد انتهاء الدوري منذ أكثر من شهر، سيؤثر بالسلب على أداء اللاعبين.