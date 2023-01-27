أستاذ المناعة بجامعة عين شمس يكشف مدى خطورة متحور «كراكن»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقاً، إن المتحورات الأخيرة تتميز بأنها سريعة الانتشار.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن خلال الفترة الأخيرة ظهرت أنواع من المتحورات الجديدة عند حساب معدل انتشارها وجدنا أنها أكثر انتشاراً من سابقتها، لافتا إلى أنه من ناحية قسوة المرض وجد أن هذه المتحورات الجديدة هي أقل في حدة المرض.

وأوضح أن عدد الحالات المصابة بالمتحورات الجديدة من كورونا التي تحتاج إلى دخول المستشقيات، أقل بكثير من سابقاتها، مثل سلالات ألف وبيتا وجاما ودلتا السابقين، كما كان متحور أوميكرون أقل في حدته من ناحية شدة المرض.

وعن المتحور الجديد "كراكن"، قال إنه متحور سريع الانتشار، لكن حدته أقل بكثير لدرجة أنه تم الاتفاق بأنها أقرب إلى البرد، أي تتمثل أعراضه في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، آلام في العضلات، سيلان الأنف، بنما الكحة وضيق النفس هي أعراض نادرة الحدوث فيه.

وبين أن متحور كراكن، لديه القدرة على التهرب المناعي، لافتاً إلى أن التهرب المناعي يعني قدرته على إصابة الأشخاص التي تناولت اللقاح أو تم إصابتهم سابقاً بفيروس كورونا.

وشدد على ضرورة الحصول على اللقاحات لكل من لم يحصل عليها، أو أنه يحصل على الجرعات التنشيطية طالما أنه مر عليه عام على الأقل من آخر جرعة.