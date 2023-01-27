الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد مبارك يشيد بأداء سلفانا أشرف متسابقة «الدوم»

سلفانا أشرف يوسف
سلفانا أشرف يوسف

حرصت المتسابقة سلفانا أشرف يوسف، الإفصاح عن موهبتها الفنية أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم" للحصول على لقب البرنامج والانطلاق من خلاله لطريق النجومية.

مواهب التمثيل

واستطاعت سلفانا أشرف يوسف، تقديم أداء جيد أمام كاميرا "الدوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، هذا الأداء الذي أشادت به لجنة التحكيم، حيث قال مدرب التمثيل أحمد مبارك: "حقيقية شبه الناس برافوا عليكي".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

الدوم

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

سلفانا أشرف يوسف المواهب الفنية التمثيلية مواهب الدوم الفنية دي ام سي أحمد مبارك

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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