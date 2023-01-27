الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يكشف كواليس معاناة الفنانة الكبيرة يسرا لتحقيق حلمها

يسرا
يسرا

حرص برنامج "الدوم" على عرض المسيرة الفنية للفنانة المصرية الكبيرة سيفين محمد حافظ "يسرا" لكي تكون قدوة أمام متسابقي البرنامج اللذين يسعون إلى توصيل مواهبهم المختلفة للجمهور.

 

حلم الطفولة 

عاشت الفنانة يسرا طفولة تعيسة إلى حد كبير، وذلك بسبب انفصال والدتها ووالدها منذ أن كانت بعمر الطفولة، ومنذ هذا الانفصال عزم والدها على أن تعيش معه وبالفعل تحقق ما أراد ولم ترى والدتها لمدة سبع سنوات متتالية.

ورفض والدها تكملة مشوارها التعليمي، ولكن استنجدت "يسرا" بوالدتها وبالفعل انطلقت إلى عالم الفن عقب هروبها من أيدي والدها. 

 

البداية الفنية الحقيقية

وكانت البداية الفنية الحقيقية لـ "سيفين" على أيدي المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين الذي اختارها أن تكون زوجته في فيلم "حدوته مصرية"، وبعد النجاج الذي حققه هذا الفيلم بدأت في عمل سلسلة من الأفلام الثقيلة مع الفنان عادل إمام. 

الدوم الفنانة يسرا دي ام سي حدوتة مصرية مواهب الدوم

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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