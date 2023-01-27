الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة مليون جنيه ومصوغات ذهبية فى الفيوم

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط شخص منتحل صفة ضابط شرطة برتبة عقيد لسرقة أحد المنازل، ومعه رقيب شرطة وبعض الأشخاص مكونين تشكيل عصابي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكان قد تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من اللواء حسام أنور مدير البحث الجنائي والعميد مصطفي حسن رئيس فرع البحث الجنائي بغرب أبشواي والصديق، بنجاح كلا من: العميد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائي بغرب والعقيد معتز اللواج والعقيد محمد طرفاية والمقدم محمد عبد الحكيم باداره البحث الجنائي والرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز ابشواي، في حل لغز القضية التي أخطروا بها من قبل تلقيهم بلاغ من أحد المواطنين ويدعى" رجب محمد حسن من قرية  منشأة إبشواي" بسرقه مبلغ مليون جنيه ومصوغات ذهبية من منزله بعد ايهامه بأنهم من رجال الشرطة وقاموا بتقييده وحبس أفراد المنزل للسرقة.

 

وتبين أن المتهمين من دائرة قسم مدينة نصر وهم: "هشام ع- رقيب شرطة" ومنتحل صفة عقيد شرطة “أحمد ع” وشقيق زوجة المجني عليه “محمود م"و "أحمد ك- وشهرته دبابة" و"حسن ف"و"إسماعيل ع" حيث قاموا بالهجوم علي المنزل بدعوى حملة من الشرطة لوجود سلاح والتفتيش وقاموا بحبس البعض داخل غرف المنزل وقاموا بسرقة مبلغ مليون جنية ومصوغات ذهبية مستقلين 2 سيارة ملاكي وانصرفوا إلا أن رجال الأمن بالفيوم قاموا بضبطهم بالتنسيق مع قسم مدينة نصر.

 

وتم ضبط المتهمين بالأكمنة المُعَدّة خصيصا لذلك وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم حادث القضية المشار إليها وأرشدوا عن المسروقات حيث تم ضبطها، وبتطوير مناقشتهم للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي، أقروا بارتكابهم الواقعة وتم ضبط المسروقات وهي مبلغ مالي وقدره 846 الف جنيه و150 جرام ذهب.

 

وتحرر محضر لهم قيد برقم 339 إداري مركز ابشواي وبعرضهم علي النيابة العامة أمر السيد أحمد أنور وكيل النائب العام بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

ضبط ينتحل صفة ضابط شرطة سرقة مليون جنيه ومصوغات ذهبيه بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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