محافظ جنوب سيناء يتفقد الحديقة المركزية وملحقاتها

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولة تفقد خلالها أعمال الحديقة المركزية وملحقاتها من البنوك والمحال التجارية.

رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة.

كما استهدفت الجولة تفقد أعمال تخطيط وتجميل وأعمال اللاند سكيب و استعراض الأعمال النهائية بمبنى مجلس المدينة الرقمى الجديد.



وتفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال الفنية، وأعمال التشجير والزراعات وأحواض الزهور، استعدادا للافتتاح خلال خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق آخر تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة له، استعدادات إقامة المهرجان المصرى الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، بمضمار الهجن بمنطقة السفاري بشرم الشيخ.





يشار الي أن المهرجان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق الاتحاد المصري للهجن بالتعاون بين وزارات "الشباب والرياضة ، السياحة، الثقافة، التضامن الاجتماعي" وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.



أكد المحافظ على أهمية رياضة الهجن بجنوب سيناء، والتى تشهد تطوراً واهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن مضمار الهجن الذي تم إنشاؤه على أعلى مستوى بجنوب سيناء لاستضافة كافة سباقات الهجن المحلية والعربية.



وجاري الانتهاء من قرية التراث البدوي والمسجد والوحدة البيطرية الذى وجة المحافظ بفرشهم وتجهيزهم بكافة الأجهزة على اعلى مستوى كما تم الانتهاء من المنصة الرئيسية، ومدرجات المشاهدين، وصالة كبار الزوار، والعزب (أماكن إيواء الهجن) وجاري الانتهاء من شبكة الطرق، والمسجد، وقرية التراث البدوي.

كان في استقبال المحافظ الشيخ إسماعيل الراوى مستشار المحافظ لشئون المساجد وزيدان عبد الغفار مدير مديرية الشئون الاجتماعية والدكتورة رحاب الجوهرى مدير إدارة الطب البيطرى بالمحافظة.

جولة محافظ جنوب سيناء

جولة محافظ جنوب سيناء

جولة محافظ جنوب سيناء

جولة محافظ جنوب سيناء

جولة محافظ جنوب سيناء