رضا عبدالعال ضيف حلقة الليلة من «كابيتانو مصر»

يحل الكابتن رضا عبدالعال لاعب منتخب مصر الأسبق ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر" الذي يذاع على قناة أون وهو برنامج تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الرياضية.

برنامج كابيتانو مصر

أشاد الكابتن رضا عبدالعال بالكابتن طارق السيد والكابتن محمود أبوالدهم وبصولاتهم وجولاتهم في الملاعب على مدار السنوات الماضية.

وفي بداية الحلقة، قرر كابتن طارق السيد، أن يعطي فريقه درساً قبل يوم من مواجهة فريق محمود الجوهري، وجاءت الرسالة أنه لا بد من الالتزام بالتعليمات والتمارين، كما أكد الجاهزية للمباراة في أي وقت.

وفاجئ طارق السيد لاعبي فريقه باستيقاظهم في موعد غير موعد التمرين، حيث أجرى تمرين إضافي تعويض للخسائر التي تناولها الفريق مؤخراً.

وقال: "آخر مباراة مهمة جداً بالنسبة لكم عشان ندخل المجموعة اللي بعد كده بمنتهى القوة، جايب لكم كابتن عبدالوحد السيد لازم نركو معاه، وهعلمكم شغل في المعلب إزاي نتحرك ونستلم ونضغط على الفرقة، وعايز رجاله معايا المباراة الجاي".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.