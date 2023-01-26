الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد جدة يتقدم على النصر بالشوط الأول لنصف نهائي السوبر السعودي

رومارينو
رومارينو

تقدم فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي، وطارق حامد، لاعبي المنتخب الوطني، على نظيره النصر في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بالدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي، بهدفين دون رد.

ويشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، في تشكيل فريقه الأساسي لمباراة اليوم.

واستحوذ النصر على مجريات اللعب طوال أحداث الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي أقل من المتوسط لكلا الفريقين، رغم تقدم اتحاد جدة.

وشكل لاعبو اتحاد جدة خطورة باعتمادهم على الهجمات المرتدة السريعة والتحول من الدفاع للهجوم، لاستغلال تقدم لاعبي النصر للضغط على دفاعاتهم.

وسجل رومارينو الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة  15 بعد هجمة منظمة قادها عبد الرحمن العبود ومرر الكرة إلى عبد الرازق حمدالله الذي مررها له مرة أخرى على الجانب الأيسر من منطقة جزاء النصر، ثم أرسل كرة عرضية حولها رومارينو بقدمه على يسار الحارس لتسكن الشباك.

وتواصلت المحاولات من لاعبي فريق اتحاد جدة لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في المباراة، بينما اعتمد فريق النصر على الضغط من المناطق الأمامية لتشكيل الخطورة وخلق فرصة لتسجيل هدف التعادل.

وهدد لاعبو اتحاد جدة مرمى النصر بأكثر من فرصة خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وكانت أخطر الفرص عرضية كورنادو من ركلة حرة في الدقيقة 31 حاول رومارينو تسديدها في المرمى ولكن تسديدته لم تكن متقنة.


الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول شهدت تقدم فريق اتحاد جدة لمنتصف ملعب النصر، واستحوذوا على الكرة ليجبروا لاعبي النصر على التراجع للدفاع، مع استمرار محاولاتهم الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.

وأضاف عبد الرازق حمدالله الهدف الثاني لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، بصناعة من زميله رومارينو.
وسدد لاعبو اتحاد جدة كرتين على المرمى من 4 محاولات خلال الشوط الأول، فيما لم يسدد فريق النصر أي كرة على المرمى من 3 محاولات.

واستحوذ النصر على مجريات اللعب بنسبة 60%، مقابل 40% لصالح فريق اتحاد جدة.

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