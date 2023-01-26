الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فى بيان رسمى.. اتحاد الكرة يرفض استقالة أعضاء لجنة الانضباط

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

رفض اتحاد الكرة، الاستقالة التي تقدم بها أعضاء لجنة الانضباط والقيم على خلفية تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا يؤكد فيه تمسكه باستمرار اللجنة في عملها، وجاء البيان على النحو الآتي:
يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية.

ويِشدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي تمسكه باستمرار اللجنة في عملها، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات؛ لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد علي ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس، لاسيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعًا للخروج عن النص.

وكذلك تفعيل لجنة القيم والأخلاق دون تدخل من الاتحاد وفقًا للائحة النظام الأساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقًا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع، وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقًا مع مجلس النواب المصري؛ لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم أكثر أخلاقا بلا تعصب.

اتحاد الكرة لجنة الانضباط الدورى المصرى مرتضى منصور

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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فى بيان رسمى.. اتحاد الكرة يرفض استقالة أعضاء لجنة الانضباط

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