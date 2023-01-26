الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد انتهاء امتحانات الإعدادية.. ما هو موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023؟

موعد بدء الفصل الدراسي
موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل”، عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 بعد أن بدأ الطلاب بمختلف المراحل الدراسي إجازة نصف العام الدراسي للعام الجاري 2022-2023.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023

نعرض لكم في التقرير التالي موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 والخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعام للترم الثاني في العام الدراسي الجاري 2022-2023.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري “2022-2023”،  يبدأ الترم الثاني من السبت 11 فبراير 2023 للمدارس والجامعات التي تعمل من يوم السبت.

ومن الأحد 12 فبراير 2023، للمدارس والجامعات التي تعمل من الأحد وتأخذ يوم السبت إجازة رسمية مع يوم الجمعة.

ويبدأ الطلاب إجازة نصف العام الدراسي من 28 يناير 2023 وتستمر حتى 9 فبراير 2023 وتستغرق أسبوعين ويتم حساب هذين الأسبوعين من المدة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

ويستغرق الترم الثاني 2023،  ما يقرب من 18 أسبوعًا وهو يبلغ بالأيام  96 يومًا بعد حذف الإجازات الرسمية من أيام الدراسة.

وتكون امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية بداية من 6 مايو 2023

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية  في 27 مايو 2023.

وتكون امتحانات طلاب الثانوية العامة بداية من 10 يونيو 2023 وتنتهي 11 يوليو 2023.

وتكون  امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الجامعات  في شهر يونيو لعام 2023.
 

بوابة التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الأول برقم الجلوس

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

ظهور نتيجة الترم الأول 2023 

يُرجى العلم أن نتيجة عدد من صفوف النقل قد ظهرت بالفعل يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي 
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وبمجرد الضغط عليه تظهر شاشة مكتوب عليها ظهرت الان نتيجة الصف السادس الابتدائي - الاول الإعدادي- الثاني الاعدادي 

لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 

  • الضغط على نتائج سنوات النقل
  • كتابة الرقم القومي للطالب
  • اختيار المرحلة الدراسية
  • اختيار الصف الدراسي
  • اختيار العام الدراسي
  • اختيار الفصل الدراسي
  • ثم الضغط على إظهار النتيجة
موعد بدء الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني 2023 الفصل الدراسي الثاني الترم الثاني 2023 امتحانات الترم الثاني 2023 امتحانات طلاب الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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