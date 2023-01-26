بعد انتهاء امتحانات الإعدادية.. ما هو موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023؟

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل”، عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 بعد أن بدأ الطلاب بمختلف المراحل الدراسي إجازة نصف العام الدراسي للعام الجاري 2022-2023.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023

نعرض لكم في التقرير التالي موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 والخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعام للترم الثاني في العام الدراسي الجاري 2022-2023.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري “2022-2023”، يبدأ الترم الثاني من السبت 11 فبراير 2023 للمدارس والجامعات التي تعمل من يوم السبت.

ومن الأحد 12 فبراير 2023، للمدارس والجامعات التي تعمل من الأحد وتأخذ يوم السبت إجازة رسمية مع يوم الجمعة.

ويبدأ الطلاب إجازة نصف العام الدراسي من 28 يناير 2023 وتستمر حتى 9 فبراير 2023 وتستغرق أسبوعين ويتم حساب هذين الأسبوعين من المدة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

ويستغرق الترم الثاني 2023، ما يقرب من 18 أسبوعًا وهو يبلغ بالأيام 96 يومًا بعد حذف الإجازات الرسمية من أيام الدراسة.

وتكون امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية بداية من 6 مايو 2023

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023.

وتكون امتحانات طلاب الثانوية العامة بداية من 10 يونيو 2023 وتنتهي 11 يوليو 2023.

وتكون امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الجامعات في شهر يونيو لعام 2023.



ظهور نتيجة الترم الأول 2023

يُرجى العلم أن نتيجة عدد من صفوف النقل قد ظهرت بالفعل يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وبمجرد الضغط عليه تظهر شاشة مكتوب عليها ظهرت الان نتيجة الصف السادس الابتدائي - الاول الإعدادي- الثاني الاعدادي

لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي