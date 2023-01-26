الدفاع الكندية: دعمنا أوكرانيا بـ 4 دبابات «ليوبارد 2» وسندربهم عليها

أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الخميس، عن إرسال 4 دبابات ليوبارد 2 إلى كييف وتدريب الأوكرانيين على استخدامها، وفق شبكة “سكاي نيوز”.

تهديد روسي لامريكا

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن بلاده ستدمر الدبابات الأمريكية التي أفادت تقارير بأن واشنطن سترسلها إلى أوكرانيا، مشددة على أنها لا تندرج تحت حجة "الأسلحة الدفاعية".

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، قال “أنتونوف” أن إرسال هذه الدبابات لا يمكن وصفه بـ"الأسلحة الدفاعية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحاول عمداً إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وتعطي الضوء الأخضر لاستخدام المساعدات الأميركية لشن هجمات على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.

وتابع: "تسليم واشنطن هذه الدبابات لكييف، يعتبر استفزازاً صارخاً ضد روسيا، محذراً من أن الجيش الروسي سيدمر هذه المعدات، "كما فعل مع المعدات العسكرية التي أرسلها حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا".