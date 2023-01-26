نيفين الكيلانى: ربط الفن بالثقافة مهم جدًا.. وهناك مدارس تنمى الحس الإبداعى

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ربط الثقافة بالفن وربطهما بالتعليم مهم جدًا، وهناك مدارس كثيرة في هذا المضمار تنمي الحس الإبداعي، ومن هنا تصبح شخصية الطفل متفاعلة، وبما أننا نتحدث عن الإبداع فهناك العديد من المشروعات لربط هذه الأمور ببعضها.

وأضافت، خلال فعاليات الندوة التي جمعتها بنظيرتها الأردنية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها الـ54، والتي استضافتها قاعة ضيف الشرف: "هناك مشاريع مثل الحرف التراثية تمثل بابا كبيرا للاقتصاد، وهناك المشروعات الصغيرة أيضًا، وعائلات لديها مشروعات صغيرة تمثل وسيلة من وسائل الحفاظ على التراث وتنقل الحرف من جيل لجيل وربط هذه المشروعات بالاقتصاد سوف يساعد على وجودها بشكل كبير، وبهذا نضمن للحرف الصغيرة أن تستمر وتنتقل من الجيل الأكبر للأقل فالأقل، فنحافظ عليها بقدر الإمكان.

وعن الشركة القابضة قالت الكيلاني: "الشركة القابضة التي تؤسسها وزارة الثقافة سوف تكون داعم قوي ونطمح أن تكون مصدرا للدخل أيضًا".

وأكملت الدكتورة هيفاء النجار ما قالته الدكتورة نيفين الكيلاني، مشيرة إلى أن دولة مثل المكسيك هناك 35% من العوائد بها من الصناعات الثقافية.

وفي النهاية تحدث الدكتور أحمد بهي الدين إلى أن الحوار الذي جمع الوزيرتين كان عبارة عن مناقشة ثقافية حرة وأثبت أن مصر والأردن يمتلكان وزيرتين واعيتين وقدم الشكر لهما وعلى رؤيتهما الثقافية فيما يخص البلدين.