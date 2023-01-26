وزيرة الثقافة الأردنية: «مشاركتنا كضيف رئيسى بالمعرض زادنا فخرًا»

شاركت الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، اليوم الخميس، في فعاليات الندوة التي استضافتها قاعة "ضيف الشرف" بمعرض الكتاب في نسخته الـ54، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وقالت الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، إن معارض الكتاب لم تعد كما كانت في السابق، مجرد كتب على الرفوف، مؤكدًة أن الأمر اختلف تمامًا وأصبح هناك قراء يحبون الكتب ويتعاملون معها على أنها كنز جميل، مُشيرة إلى مساعي الدولة الأردنية إلى تحقيق النتيجة ذاتها، من خلال مشروع ثقافي ضمن العلاقات التاريخية مع بمصر.

وأضافت: "لم تعد الثقافة قادرًة على الاستمرار دون أذرع أخرى مثل التربية والتعليم" مؤكدًة على ضرورة خلق منصات للحوار مع الأخر.

وتابعت: "زادنا فخرًا استضافة مصر لنا كضيف رئيس لمعرض الكتاب برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي والدكتورة نيفين الكيلاني".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.